Certificate Program in Data Science

Bereits zum dritten Mal wird von der HSG das „Data Science Fundamentals“-Programm angeboten, welches für Studierende aus allen Majors offen ist. Alles nur für Nerds? Weit gefehlt!

Das Programm richtet sich an alle Studierende, die ein grundsätzliches Interesse an den verschiedenen Richtungen von Data Science haben – von Machine Learning bis zu Artificial Intelligence, es ermöglicht allen einen Einblick in diese faszinierende Welt.

Um allen Studierenden die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in das Programm zu gewinnen, werden „Trial Lectures“ angeboten. So haben alle die Chance, herauszufinden, ob eine Anmeldung für sie das richtige ist oder nicht. Diese Trial Lectures finden am 28. April und 4. Mai 2020 statt, man muss sich für die Teilnahme nur unter dsf@unisg.ch melden. Die Trial-Lectures werden online via Zoom durchgeführt. Weiteres dazu kommuniziert die Programmleitung in Kürze.

Aufgrund von Feedback aus den vergangenen Jahren wurde für die Frauen noch ein zusätzlicher Event organisiert, in dem Fragen gestellt werden können. Der Infoevent mit dem Titel „Women in Data Science“ wird am 14. Mai durchgeführt, die Anmeldung erfolgt ebenfalls über die E-Mail-Adresse dsf@unisg.ch .

Und was schaut am Schluss für dich raus? Neben einem unglaublichen Teambuilding und Networking bekommst du zum Abschluss des Programms ein Zertifikat. Du wirst in der Wirtschaft zur zentralen Anlaufstelle für alle zukunftsorientierten Programme, denn du verkörperst die Synthese aus dem Wissen aus deinem Major und dem zusätzlichen Spezialistenwissen zu Data Science. Das Beste aus beiden Welten.

Deadline für die Anmeldung für das Programm ist der 15. Juli 2020, die Kurse werden ausschliesslich auf Englisch angeboten. Wurden noch nicht alle deine Fragen beantwortet? Dann melde dich bei dsf@unisg.ch oder besuche die Homepage www.unisg.ch/dsf und erfahre alles Wichtige.

Zudem kannst du dich in Kürze auf ein Interview mit Professor Johannes Binswanger freuen, dem Leiter des Programms.



Die Teilnehmenden der letztjährigen Durchführung des DSF