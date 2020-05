Wir vergraben ein prisma – und du?

Das HSG Learning Center kommt. Die Universität wird die Möglichkeit haben, einen grossen Schritt in die Richtung des Lernens der Zukunft zu machen. Der nächste grosse Schritt erfolgt am 28. Mai 2020 ab 11 Uhr mit der Grundsteinlegung im Livestream (hsg-stiftung.ch/grundstein). Um den historischen Moment zu zelebrieren, wird die Universität eine Zeitkapsel in den Grundstein einbetonieren. An dieser Zeitkapsel können auch die Studierenden mitarbeiten. Die HSG Stiftung bietet allen an, einen Wunsch zu äussern, was in der Zeitkapsel nicht fehlen darf! Wir haben die Möglichkeit genutzt, um unsere neuste Ausgabe «Puls» zu verewigen.

Diese Zeitkapsel wird jedoch nicht für immer ungeöffnet bleiben. Zur 150-Jahr-Jubiläum der Universität St.Gallen im Jahr 2048 werden die Erinnerungen wieder hervorgeholt und so ein Blick in die heutige Zeit ermöglicht.

Wenn auch du einen Wunsch äussern willst oder Erwartungen an die Zeitkapsel hast, dann melde dich noch bis am kommenden Montag, 20. Mai 2020, bei Sonja Fehr (sonja.fehr@unisg.ch). Sei dies per Text-, Sprach- oder Videonachricht (im Querformat), die HSG Stiftung nimmt deine Wünsche gerne auf und ermöglicht so einen tieferen Einblick in die heutigen Wünsche und Vorstellungen.

Hast du also eine Vision, eine Vorahnung? Oder möchtest du den Menschen im Jahr 2048 etwas mitteilen? Dann nutze deine Gelegenheit und melde dich bei Sonja Fehr.

Wir sind schon sehr gespannt, wie die Menschen 2048 unser Heft beurteilen werden!