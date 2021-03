Campus-Liveticker: Die Urabstimmung läuft

SHSG-Website wieder online

08.03.2021: Die Webseite der SHSG ist wieder online und somit kann von nun an bis am Donnerstag um 18 Uhr unter https://shsg.ch/de/site/wahlen abgestimmt werden.

Urabstimmung offen, SHSG-Website offline

08.03.2021: Seit heute Morgen um 8 Uhr können alle Studierenden der HSG über die drei Urabstimmungen sowie eine unverbindliche Umfrage abstimmen – theoretisch. Denn leider ist die Webseite der SHSG seit dem Morgen schon nicht erreichbar. Ab wann die Webseite wieder erreichbar sein wird, ist momentan noch unklar.

Neues SHSG-Präsidium still gewählt

08.03.2021: Da bis zur Nachfrist am Sonntag nur eine einzige Kandidatur eingegangen ist, sind Lukas Zumbrunn und Irina Kopatz still als neues Präsidium der SHSG gewählt. Sie werden das SHSG-Präsidium ab dem 1. Juni übernehmen.

Neue Lernplätze auf dem Campus

23.02.2021: Aufgrund der Sanierung des B-Gebäudes werden in der Bib bis Anfang Herbstsemester keine Lernplätze zur Verfügung stehen. Wie jetzt jedoch bekannt wurde, wird die HSG als Alternative zusätzliche Lernplätze im Hauptgebäude und im WBZ schaffen. Ab dem 8. März gibt es im seatfinder eine Übersicht aller Lernplätze auf dem Campus.

Erster digitaler Semesterstart an der HSG

21.02.2021: Zum ersten Mal startet am Montag der Vorlesungsbetrieb eines Semesters an der HSG von Anfang an komplett digital. Dies vorerst bis zum Beginn des Semesterbreaks an Ostern. Wie es anschliessend weitergeht, ist momentan noch unklar. Vorstellbar wär eine Rückkehr zu einem hybriden Modus in der zweiten Semesterhälfte. Dies ist jedoch abhängig von der Entwicklung der Corona-Situation.

Über die aktuellen Corona-Neuigkeiten sowie Massnahmen an der HSG halten wir euch auch dieses Semester in unserem Corona-Liveticker auf dem Laufenden.

Sanierung des B-Gebäudes bis Herbst

15.02.2021: Die geplanten Sanierungsarbeiten am B-Gebäude der HSG werden vorgezogen und beginnen nun bereits schon am 8. März. In dieser Zeit bietet die Bib ihre gewohnten Dienstleistungen im 1. Untergeschoss des B-Gebäudes an. Ausnahme: Lernplätze werden in der Bib aller Voraussicht nach bis im Herbst keine zur Verfügung stehen. Eine Alternative ist der virtuelle Lesesaal (siehe unten). Alle weiteren Informationen zu den Dienstleistungen der HSG-Bib während der Sanierung gibt es hier.

Das B-Gebäude inklusive Bibliothek werden für das HS21 wieder vollständig zur Verfügung stehen. Die geplante Sanierungsetappe 2022 fällt weg. ​​​​​​

Virtueller Lesesaal eröffnet

25.01.2021: Als Alternative zu den physischen Lernplätzen bietet die HSG-Bib neu einen virtuellen Lesesaal auf MS Teams an. Die Lernmeetings finden jeweils Montag bis Freitags von 8.00 – 12.00 Uhr im MS Teams Undergraduates und von 13.00 – 17.00 Uhr im MS Teams Graduates statt.

Alle weitere Informationen zum virtuellen Lesesaal gibt es im StudentWeb.