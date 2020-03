Foodblog – Lachscurry mit Reis

in kleine Würfel schneiden.

schälen, entkernen und anschliessend in ca. 1 cm dünne Spalten schneiden.

Schritt 200 g Broccoli waschen, in Röschen schneiden, in kochendem Wasser einmal aufkochen und anschliessend abgiessen und mit kaltem Wasser abschrecken.

Schritt: 250 g Lachs in

Schritt: Lachs in einem Wok oder in einer Pfanne in 1 E

L

Öl anbraten und anschliessend herausnehmen.