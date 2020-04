prisma empfiehlt: makemeacocktail.com

Ach, wer vermisst sie nicht? Die schöne Zeit vor der Corona-Krise, in der man sich mit Freunden in einer gemütlichen Bar treffen und genüsslich ein paar Drinks schlürfen konnte. Auch wenn euch die Webseite makemeacocktail.com nicht zurück in eine Bar zaubert, hilft sie dennoch mit leckeren Cocktailrezepten und Ideen weiter. Auf der Webseite könnt ihr nicht nur in den tausenden von Rezepten herumstöbern, sondern auch Zutaten, welche ihr gerade zu Hand habt, zu eurer virtuellen Bar hinzufügen und euch Vorschläge anzeigen lassen, was sich alles großartiges daraus machen lässt. Ich habe mir mal vier der etwas einfacheren Cocktails herausgesucht, die ich für euch probiert habe.