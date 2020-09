Nachtrag zur Stellungnahme vom 1. September 2020

In Anlehnung an die jüngste Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Artikel «Wir sind die Studierendenschaft» wurde dem prisma vorgeworfen, diesen Artikel zensiert zu haben. Die prisma-Redaktion stellt klar, dass es sich bei diesem Vorwurf um eine Falschaussage handelt. Der Artikel entsprach nicht unseren formalen Standards, weshalb er nicht in die aktuelle Ausgabe aufgenommen werden konnte, jedoch ein Platz in der Oktober-Ausgabe zugesichert wurde. Dies wurde dem St.Galler Tagblatt in unserer Stellungnahme vom Freitag, 28. August 2020 auch so dargelegt, wurde jedoch in der jüngsten Berichterstattung nicht berücksichtigt.