Die neueste prisma-Ausgabe «Blind» jetzt im Reader lesen

Wir laden dich auf ein Blind Date ein – und zwar mit der neuen prisma Ausgabe! Wo lerne ich trotz Corona in der Lernphase? Weswegen ist der HSG Gründer des Jahres 2018 in der Kritik? Ist die HSG eigentlich blindengerecht? Und was hat es mit den Gerüchten zum Klavierzimmer auf sich? All das und vieles mehr erfährst du in unserer neuen Ausgabe «Blind».