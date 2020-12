Corona-Liveticker: Zentrale Prüfungen auf dem Campus, neue Öffnungszeiten Unisport und Bib

prisma hält dich in diesem Liveticker zur aktuellen Situation auf dem Campus bezüglich COVID-19 auf dem Laufenden und informiert dich über Änderungen, Neuerungen und alles was du wissen musst.

Neue Öffnungszeiten (Stand 11.12.2020)

Aufgrund der neuen Massnahmen des Bundesrats und des Kanton St.Gallens hat die HSG ihre Öffnungszeiten angepasst. Sämtliche Liegenschaften (insbesondere auch die Bib und der Unisport) sind nur noch bis 19 Uhr geöffnet. Zwischen dem 24. Dezember und dem 3. Januar bleibt zudem die ganze HSG geschlossen.

Zentrale Prüfungen auf dem Campus (Stand 10.11.2020)

Wie im Sommer sollen auch die zentralen Prüfungen des Herbstsemester 2020 auf dem HSG Campus unter strikter Einhaltung aller geltenden Covid-19-Schutzmassnahmen stattfinden. Dies geht aus einem „Aufruf zur Unterstützung als Prüfungsaufsicht“ an Mitarbeitende hervor, welcher vom Prorektorat Studium & Lehre verfasst wurde.

Damit „Fairness, Verlässlichkeit und Gleichbehandlung“ trotz der hinsichtlich limitierten Gruppengrössen pro Raum gegeben sind, ist die HSG auf mehr Prüfungsaufsichten angewiesen. Assistierende und Mitarbeitende der HSG können sich dementsprechend bis zum 16. November als Prüfungsaufsicht anmelden.

Bereich Gastro bleibt geschlossen (Stand 08.11.2020)

Die Standorte des Bereich Gastro werden auch nach dem Break geschlossen bleiben. Es handelt sich um eine wirtschaftliche Entscheidung, da aufgrund der Einstellung des Präsenzunterrichts mit deutlich weniger Studierenden auf dem Campus zu rechnen ist.

MidTerm-Prüfungen auf dem Campus (04.11.2020)

Die MidTerm-Prüfungen am 14. November werden auf dem Campus der HSG unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen durchgeführt.

Dies ist trotz der vom Bundesrat verfügten Einstellung des Präsenzunterrichts möglich, da Prüfungen als Veranstaltung im Sinne von Artikel 6 Covid-19-Verordnung besondere Lage (SR 818.101.26) gelten und nicht als regulärer Unterricht.

Prüfungen mit maximal 50 Teilnehmenden pro Raum können daher durchgeführt werden. Prüfungsaufsichten, Prüfungsleitung, Expertinnen und Experten müssen dabei nicht zu den 50 Personen gezählt werden. Zudem gibt es das Recht für Studierende in ausserordentlichen Situationen (beispielsweise im Militär, in Quarantäne etc.) einen speziellen ausserordentlichen Prüfungstermin (bis vier Wochen nach dem eigentlichen Datum) abzumachen. Dafür müssen jedoch die entsprechenden Dokumente eingereicht werden, wie der Marschbefehl oder eine Quarantäneverordnung.

Auch für Infizierte oder besonders gefährdete Personen gelten spezielle Regelungen. Jedoch sollte es für Personen aus Risikogruppen keine Gründe geben, die Prüfungen zu verpassen. Die Uni will die Umstände entsprechend anpassen, dass das Schutzkonzept eingehalten werden kann.

Bib, Mensa, theCO und Unisport bleiben offen (29.10.2020)

Nach momentanen Informationen bleiben die Bibliothek, theCO und die Mensa offen.

Auch der Unisport soll weiterhin geöffnet bleiben, jedoch mit einigen Einschränkungen:

Körperkontakt ist grundsätzlich verboten

Es gilt ein Mindestabstand von 2.5m

Maskenpflicht bereits ab Eingang Sporthallengitter/Kunstrasenplatz, auf jeglichen Transferwegen sowie während dem Einrichten, Aufstellen und Materialtransport

Maskenpflicht im Fitnessbereich auch auf den Geräten (Ausnahme: Kardiogeräte)

Vorlesungen ausschliesslich online (Stand 28.10.2020)

Der Bundesrat hat beschlossen, dass der reguläre Unterricht an den Hochschulen ab Montag, 2. November, und bis auf Weiteres komplett auf online umgestellt werden muss. Dies betrifft an der HSG die Lehre im regulären Studienbetrieb auf allen Stufen (Assessment, Bachelor, Master, Doktorat).

Bereich Gastro im Break geschlossen (Stand 28.10.2020)

Der Bereich Gastro schliesst für die Zeit des Breaks vorübergehend alle Standorte. Auf Instagram schreibt der Bereich G:

„Da die meisten Kurse während des Breaks online abgehalten werden, haben wir beschlossen, alle unsere Standorte während des Breaks zu schliessen! Dies ist eine wirtschaftliche Entscheidung, und wir sind darüber ziemlich traurig. Wir hoffen, dass nach dem Break das Campus-Leben wieder so wie vor dem Break sein wird und wir wieder öffnen!“

Neue Eingangsschranke im Unisport (Stand 27.10.2020)

Die neue Eingangsschranke bei den Sporthallen wird zukünftig die Gültigkeit der Zugangskarten aller Nutzerinnen und Nutzer prüfen und ein genaues Tracing wegen der Corona-Situation ermöglichen. Die Anlage wird am 2. November geschlossen. Ab dann sind Zutritte nur noch mit einer gültigen, validierten Zutrittskarte möglich

Mögliche Umstellung auf Online-Lehrbetrieb (Stand 26.10.2020)

Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen prüft das Rektorat der Universität St.Gallen im Auftrag des Kantons St.Gallen, den Semesterbetrieb per Montag, 2. November 2020, wieder voll auf digitalen Unterricht umzustellen.​​​​​​​ Der definitive Entscheid dazu fällt voraussichtlich nach den Bundesratsinformationen, die für Mittwoch angekündigt sind, sowie nach den Informationen der St.Galler Regierung, die für Freitag geplant sind. Studierende sind gebeten, soweit wie möglich Vorbereitungen auf diese eventuelle Umstellung auf kompletten Fernunterricht zu treffen.

Maskenpflicht in Lehrräumen (Stand 21.10.2020)

Ab morgen gilt an der HSG eine ausgeweitete generelle Maskenpflicht. Neu muss in allen Lehrräumen auch sitzend eine Maske getragen werden. Dozierende sind von dieser Pflicht ausgenommen, sofern sie den Mindestabstand einhalten können.

Der Unterricht soll aber, wo sinnvoll und notwendig, weiterhin gemäss dem bestehenden Veranstaltungsmerkblatt durchgeführt werden – auch nach dem Break.

Auf rein gesellschaftliche Anlässe (Team-Events, Apéros, Weihnachtsessen etc.) ist bis auf Weiteres zu verzichten.

Maskenpflicht in der Bib (Stand 21.10.2020)

Ab sofort gilt auch an allen Arbeitsplätzen in der Bib eine Maskenpflicht. Ein entsprechendes Schild weist beim Eingang der Bib auf die Massnahme hin. Damit folgt die HSG dem Beispiel der UZH, welche diese Massnahme seit Montag eingeführt hat.

Verlängerung der Maskenpflicht (Stand 12.10.2020)

Die HSG hat soeben bekannt gegeben, dass die ursprünglich bis zum 24. Oktober befristete Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen der HSG-Gebäude bis zum Ende der Prüfungen am 21. Februar 2021 verlängert wurde. Die Maskenpflicht gilt für «alle Personen, wenn sie sich von einem Ort zum anderen bewegen. Sobald sie an ihrem Bestimmungsort angekommen sind (Lernplatz, Arbeitsplatz, Mittagstisch etc.), kann die Maske abgenommen werden. Die Maskenpflicht gilt auch für kurze Wege wie zum Beispiel den Weg zur Toilette.»

Corona-Fälle am ITEM (Stand 10.10.2020)

Drei Personen, die im Zentralen Institutsgebäude (ZIG) beim ITEM-HSG tätig sind, wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Fünf weitere Personen, die ebenfalls beim ITEM-HSG tätig sind, wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt, auch wenn die Coronatests bei den fünf Personen alle negativ ausfielen. Bis jetzt sind keine weiteren Ansteckungen bekannt und es ist für keine weiteren Personen nötig, sich in Selbstisolation zu begeben.

Bereich Gastro (Stand 25.09.2020)

Der Bereich Gastro hat soeben angekündigt, dass das adhoc und der Meeting Point wieder geöffnet sind. Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus: adhoc Montag bis Donnerstag: 12:00 bis 14:30 und 17:00 bis 22:00 Freitag: 10:00 bis 20:00 Meeting Point Mittwoch bis Freitag: 18:00 bis 24:00 (Update 25.09.2020: Neu Montag und Dienstag geschlossen)

Ruheraum (Stand 22.09.2020)

Der Ruheraum ist nun auch endlich wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind:

Montag bis Freitag: 12:00 bis 16:00

theCO (Stand 13.09.2020)

Der theCO ist pünktlich zum Semesterstart wieder geöffnet. Allerdings ist die Zahl der Arbeitsplätze auf 83 Plätze begrenzt. Auch im theCO gilt eine Maskenpflicht sowie die 1.5m-Abstandsregel.

Unisport (Stand 21.08.2020)

Seit dem 13.07.20 konnte Unisport seinen Betrieb wieder aufnehmen.

Die Platzzahlen in den Trainings sind beschränkt, zudem soll Contact Tracing möglich sein. Dies macht die Online-Einschreibung für alle Angebote und Trainings notwendig. Die Online-Anmeldung für die einzelnen Angebote ist jeweils 24 Stunden im Voraus möglich. Hallenplätze für individuelles Training können im Sportbüro reserviert werden. Einige Trainings in den Bereichen Spielsport, Kampfsport und Paartanz sind noch nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Die Garderoben und Duschen der Sportanlage sind geöffnet. Es gelten aber auch hier Schutzmassnahmen: Maximal 8 Personen pro Garderobe und eine Abstandsregel beim Duschen. Die Maskenpflicht gilt auch im Unisport, beispielsweise auf dem Weg zur Garderobe oder von der Garderobe zur Sporthalle.

Prüfungen (Stand 20.08.2020)

Die Prüfungsdaten sind bereits aufgeschaltet, du findest sie hier. Die Universität geht davon aus, dass die zentralen Prüfungen auf dem Campus und an den angegebenen Daten durchgeführt werden können.

StartWoche (Stand 18.08.2020)

Die StartWoche findet trotz der aktuellen Situation bezüglich COVID-19 statt. Das Konzept der StartWoche ist den Rahmenbedingungen bezüglich der aktuellen Corona Situation angepasst. Beispielsweise sollen Studierende mit einer Maske auf den Campus der HSG kommen. Zudem ist geplant, dass nur die Hälfte der Gruppen gleichzeitig auf dem Campus anwesend ist. Ausnahme: Das DokuTeam arbeitet während der ganzen Woche auf dem HSG Campus.

Gruppenräume (Stand 05.08.2020)

Die maximale Belegung der Gruppenräume hat sich verringert, da in jedem Raum die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1.5 Metern gewährleistet werden muss. Studierende sollen daher bei der Buchung drauf achten, einen genug grossen Raum zu wählen.

Lehrveranstaltungen (Stand 15.07.2020)

Der Lehrbetrieb im Herbstsemester 2020 wird in einer hybriden Form stattfinden. Je nach Lehrveranstaltung wird der Unterricht sowohl in Präsenz als auch online beziehungsweise nur online stattfinden.

Der Unterricht soll jedoch grundsätzlich prioritär in Präsenz durchgeführt werden. Pro Hörsaal muss aber zur Wahrung der Sicherheitsabstände derzeit von ca. der halben Kapazität ausgegangen werden. Die Dozierenden müssen daher eine Höchstgrenze an Teilnehmenden berücksichtigen, mit denen gleichzeitig in Präsenz gearbeitet werden kann.

Im Rahmen der didaktischen Konzepte der einzelnen Lehrveranstaltungen wird jedoch sichergestellt, dass Studierende, die aufgrund von gesundheitlichen oder regulatorischen Einschränkungen nicht in der Lage sein werden, auf den Campus zu gelangen, die Lehrveranstaltungen in geeigneter Form auch digital absolvieren können.