Die neueste prisma-Ausgabe «Neustart» jetzt im Reader lesen

Das adhoc wünscht ihn sich, die SHSG hat ihn dringend nötig: Einen Neustart. In unserem neuen Heft erfährst du, wie das adhoc in Finanznot geriet, wieso die SHSG dringend einen Neustart braucht, was Professor Festl in seiner Freizeit macht, welche Gerüchte sich um das Learning Center ranken und vieles mehr.