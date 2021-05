TikTok Trendfoods im Test II

Teil 1 verpasst? Hier geht es zum Test der ersten drei TikTok Trendfoods.

Feta Pasta

DAS TikTok-Rezept ist ohne Zweifel die Feta Pasta. Mit nur wenigen Handgriffen und Zutaten soll dieses Rezept gelingen und ein aromatisches Geschmackserlebnis bieten.

Zutaten: Feta, kleine Tomaten, Nudeln nach Wahl, Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: In eine ofenfeste Form die Tomaten geben und etwas Olivenöl darüber geben. Dann mit Salz und Pfeffer würzen. In die Mitte nun den Feta geben und diesen auch mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer versehen. Die Form dann bei 200°C für 20-25 Minuten backen. Währenddessen die Nudeln kochen. Nach der Backzeit alles gut verrühren, nach Belieben weitere Gewürze hinzufügen und die Feta-Tomaten-Mischung auf die Nudeln geben – fertig!

Bewertung: Die Feta Pasta ist mein absolutes Lieblingstrendfood. Der Aufwand ist recht gering, man braucht nicht viele Zutaten, aber das Ergebnis ist einfach lecker! Kein Wunder also, dass der #fetapasta mehr als 950 Millionen Aufrufe hat und die US-amerikanische Supermarktkette «Harris Teeter» von einer Nachfragesteigerung von Feta von 200 % sowie kurzfristigen Lieferengpässen berichtete.

Baked Tortillas

Tortilla-Varianten haben sich auf TikTok schon einen Namen gemacht. So gab es vor einigen Monaten einen Lifehack, um Tortillas in Dreiecke zu falten, und vereinzelt Videos zu Tortilla-Hörnchen. Derzeit verbreiten sich die Baked Tortillas auf der Plattform.

Zutaten: Tortillas, Wasser, Mehl, Füllung für die Tortillas (Gemüse, Poulet, Käse etc.)

Zubereitung: Zuerst die Tortillas in Hälften schneiden. Dann die Hälften einrollen in Hörnchen und mit einer Mischung aus Mehl und Wasser «zusammenkleben». Die Hörnchen befüllen und oben wieder mit der Wasser-Mehl-Mischung verschliessen. Zuletzt die Hörnchen für ein paar Minuten in den Ofen geben und mit einem Dip wie Guacamole servieren. En Guete!

Bewertung: Die Baked Tortillas sind auf jeden Fall sehr lecker, jedoch etwas trocken. Dies kann man mit einem Dip verbessern. Vielleicht würde sich dieses Problem auch lösen, wenn man die Tortillas in einer Pfanne mit etwas Öl anbrät, anstatt diese im Ofen zu backen.

Gipfeli Cereals

Nach Pancake Cereal kommen nun die Gipfeli Cereals! Schön sehen die Mini-Gipfelis aus, aber schmecken sie auch?

Zutaten: Backgipfeli, Milch

Zubereitung: Den Backgipfeli-Teig in sehr kleine, spitze Dreiecke schneiden und einrollen. Dann die Mini-Gipfeli auf einem Backblech anordnen. Das Backblech dann bei 200 °C für etwa 3 Minuten in den Ofen geben. Die Backzeit ist auch abhängig davon, wie gross die Gipfelis sind. Passt hierbei auf, dass die Gipfeli nicht zu braun werden, da sie aufgrund ihrer kleinen Grösse ziemlich schnell braun werden. Die fertigen Gipfeli wie Cornflakes mit Milch in einer Schüssel servieren und optional mit Ahornsirup, Früchten oder Schokostückchen verzieren.

Bewertung: Die Gipfeli Cerealien sehen wirklich toll aus. Die Gipfeli schmecken auch fantastisch, vor allem mit Toppings. In Kombination mit Milch schmecken die Gipfeli auch ganz gut, jedoch ziemlich weich. Die Idee, die Backgipfeli in kleinere Minigipfeli zu formen, ist jedoch wirklich clever! Aus einem Gipfeli ist dann schnell eine ganze Schüssel Minigipfelis geworden. Perfekt für alle, die es zum Frühstück gerne süss mögen. Die kleinen Gipfeli zu formen war leider ziemlich mühsam, hat aber auch Spass gemacht. Für das Ergebnis lohnt sich der Aufwand jedoch!